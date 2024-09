NP: AECIAR tem novo presidente

Desde o início do mês a Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária (AECIAR) tem um novo presidente. Trata-se de Estefano Ulandowski. Animado, ele já assume a direção da AECIAR apresentando um plano estratégico com o objetivo de impulsionar a competitividade industrial na cidade.

Para ajudar na efetivação desse novo plano estratégico, a AECIAR também reforçou sua equipe com a contratação de um consultor técnico especializado em Negócios e Inovação. Com isso, espera aprimorar o suporte oferecido às indústrias associadas e incentivar o desenvolvimento de inovações que impulsionem o setor industrial local.

O plano estratégico foi denominado AECIAR em Ação e tem como meta atender de maneira abrangente as necessidades de todas as indústrias da região, sejam elas associadas ou não, de micro a grandes empresas. O plano está estruturado em seis vetores estratégicos: Institucional, Interatividade, Alianças, Comunidade, Sustentabilidade e Corporativo, e contempla mais de 30 ações que serão implementadas até o final de 2024. “Este é um momento de união. Somente juntos poderemos fortalecer o setor industrial de Araucária e consolidar a cidade como o maior polo industrial em geração de valor agregado de ICMS na região Sul do Brasil. Nosso compromisso é com a inovação, o desenvolvimento e o futuro das nossas indústrias”, resumiu o novo presidente.

Edição n.º 1431.