Falando em servidores públicos, a Câmara aprovou o projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que cria mais dois cargos de engenheiro de trânsito para trabalhar na Prefeitura. Atualmente o Município possui apenas um profissional com essa formação.

Concurso público

Conforme estabelece a legislação municipal, a contratação desses profissionais precisará ser feita por meio de concurso público. Sua atuação ficará vinculada a estrutura da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR).

Edição n.º 1480.