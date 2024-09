NP: Araucarienses poderão acompanhar debate pelas redes sociais

Marcado para acontecer na próxima terça-feira, 24 de setembro, o grande debate entre os candidatos a prefeito de Araucária não poderá ser acompanhado presencialmente da sede da Associação das Indústrias da Cidade Industrial de Araucária (AECIAR). Isto porque o espaço não comporta a presença de plateia.

Na sede da AECIAR permanecerão apenas os candidatos, seus vices, e cinco membros da coordenação de campanha de cada chapa. Haverá ainda a presença de diretores da AECIAR e profissionais de O Popular.

Por entender que se trata de um evento de interesse coletivo, O Popular também convidará parceiros de imprensa que cobrem Araucária para – caso queiram – acompanhem o evento presencialmente.

Para levar uma experiência única aos eleitores araucarienses, O Popular firmou parceria com a Take 11, que será responsável pela transmissão do debate. Serão utilizadas várias câmeras, tudo para que ninguém perca um único detalhe do confronto do século.

O layout do debate prevê que os candidatos fiquem sentados em poltronas (nada de cadeiras). Porém, o confronto de ideias se dará frente a frente, em pé, no centro do palco, onde serão montadas duas tribunas. Os candidatos saem de seus lugares e vão até o púlpito apenas nos momentos de responder e/ou fazer as perguntas.

Não arregaram para esse super debate os candidatos Albanor Zezé (Podemos), Marjorie Ferreira (MDB), Fábio Alceu (PSB), Samuel Almeida (PT), Genildo Carvalho (Cidadania), Gustavo Botogoski (PL) Irineu Cantador (DC), Juliano Borghetti (PP) Rafael Dantas (PRD). O único que se negou a participar do evento foi Claudio Bednarczuk (União).

O debate será transmitido pelas redes sociais de O Popular no Instagram, Facebook e Youtube.