NP: Auditora fiscal do Município é escolhida para comandar CGM

Pela primeira vez desde sua criação, a Controladoria-Geral do Município será comandada por uma mulher. O prefeito Gustavo Botogoski (PL) escolheu Eliciane Rosi Belniak Voss para o cargo. Ela é servidora de carreira da Prefeitura há 20 anos no cargo de auditora fiscal.

Eliciane é formada em Administração de Empresas pela FAE e começou trabalhar na Prefeitura em 2004. Ela também é pós-graduada em Gestão Pública, Políticas Públicas e Gestão da Informação.

A nova controladora-geral estava lotada no Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças desde 2015. Porém, entre os anos de 2007 e 2012 já havia atuado na Controladoria, mas não em posto de comando.

A Controladoria-Geral do Município é um órgão estritamente técnico e é responsável pelo chamado controle interno da administração. Entre suas atribuições está a fiscalização financeira e contábil da Prefeitura, bem como a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual e leis acessórias. Também cabe a CGM realizar a auditoria interna do Poder Executivo, dentre outras atribuições.

Edição n.º 1447.