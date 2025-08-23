Certeza que haverá os que lerão essa nota e dirão algo do tipo “essa notícia mudou minha vida”. Mas tem chamado a atenção dentre os que acompanham o movimento diário na Câmara de Vereadores o crescimento da chamada “bancada do transplante capilar”.

Já são quatro

Exatamente! Cada vez mais nossos vereadores têm mostrado certa preocupação com a calvície e recorrido ao transplante. Dos 13 edis, quatro já se submeteram ao procedimento: Gilmar Lisboa (PT), Fábio Pedroso (PL), Fábio Pavoni (PV) e agora Olizandro Junior (MDB). Com isso, a bancada dos transplantados já é maior do que a do PSD e do PL, que tem três vereadores na Casa.

Há espaço para mais

E, quem olha um pouco de cima, já diz que essa bancada pode crescer um pouco mais, chegando a pelo menos oito vereadores. Brincadeira à parte, a boa notícia é que esse tipo de vaidade é bem mais salutar para a democracia do que a vaidade política.

Edição n.º 1479.