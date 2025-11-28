Com as mudanças na Câmara de Vereadores efetivadas, os vereadores Ben Hur Custódio de Oliveira (União) e Ricardo Teixeira (Republicanos) já montaram seus times de assessores. Cada um deles, por lei, pode nomear até cinco cargos em comissão para auxiliá-los no exercício do mandato.

Ben Hur

O time de Ben Hur na Câmara tem Andreia Kampa e Anderson Bonjour de Souza como assessores parlamentares comunitários, Valmir Pereira Bahia como assessor de gabinete parlamentar, Karla Almeida Maia Bora como assessora parlamentar executiva e Emanoel dos Santos como chefe de gabinete parlamentar.

Ricardo Teixeira

Já os cinco escolhidos por Ricardo Teixeira para assessorá-lo nos trabalhos legislativos são Catarina Elizabete Rodrigues Back como assessora de gabinete parlamentar, Andreia Maria Pontes Consalter como chefe de gabinete parlamentar, Daniele Gomes Menezes como assessora parlamentar executiva, Marcelo de Camargo e Ana Claudia Cordeiro dos Santos como assessores parlamentares comunitários.

Salários

Para auxiliar os vereadores no exercício do mandato os assessores têm a seguinte remuneração mensal: o chefe de gabinete ganha R$ 13.341,16. O assessor parlamentar executivo tem salário de R$ 12.050,08. O assessor de gabinete parlamentar tem vencimentos de R$ 10.651,41 e o assessor parlamentar comunitário recebe R$ 8.545,99.

Edição n.º 1493.