NP: Cabos eleitorais “gogoboys” irritam motoristas

Em toda eleição sempre tem um pessoal de campanha que acaba chamando a atenção dos eleitores e não necessariamente de maneira positiva. Embora ainda falte mais de um mês para o dia da votação, neste pleito de 2024 os “gogoboys” que ficam nos semáforos da região central, todos vestidos com roupas iguais, pedindo para colar adesivo com este ou aquele lema são recordistas de reclamações nas redes sociais. Essa turma, inclusive, volta e meia, é confundida com agente de trânsito ou mesmo guardas florestais pela cor da indumentária que usam.

Edição n.º 1430.