NP: Cabrinão iludido por Hissam

Se tem um candidato a vereador que anda cabreiro com o prefeito Hissam Hussein Dehaini é Rubens Cabrini (PSD). Ao que parece o prefeito andou enganando-o também. Conta um passarinho que ouviu a conversa que Cabrini teria pensado em desistir da candidatura a vereador ainda na convenção do PSD. Cabrini, porém, foi convencido pelo prefeito de que as pesquisas internas o mostravam como um dos mais votados do PSD.

Cabrini se entusiasmou com a garantia de Hissam e manteve sua candidatura. Aberta as urnas ele fez só 260 votos.

