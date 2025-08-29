Cumprindo o acordo feito com o funcionalismo municipal há alguns meses, o prefeito Gustavo Botogoski (PL) encaminhou à Câmara de Vereadores recentemente o projeto de lei que reajusta em mais 1,5% os vencimentos dos servidores públicos municipais. Esse percentual está sendo pago a título de compensação das chamadas perdas históricas. O projeto já foi votado em primeira votação e aprovado pelos vereadores e nesta quinta-feira, 28 de agosto, os edis se reúnem em sessão extraordinária para ratificar a proposta.

Setembro

Com aprovação confirmada, o projeto segue para sanção de Gustavo e passa a incorporar o salário dos servidores a partir de setembro. Serão beneficiados com o valor efetivos e comissionados da Prefeitura, Câmara, Cohab e Fundo de Previdência. Da mesma forma, farão jus ao 1,5% aposentados e pensionistas. Prefeito, vice e secretários municipais não terão direito ao aumento.

Edição n.º 1480.