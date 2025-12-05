Ainda sobre o dia a dia da Câmara, começou a tramitar pela Casa um projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município que autoriza a reeleição para os membros da Mesa Diretora. Esse grupo é composto de cinco cargos: presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário.

Tabu

Ao longo de várias legislaturas, essa possibilidade de alteração da Lei Orgânica sempre é discutida, mas os vereadores nunca chegam a um consenso sobre o assunto. Em certa ocasião, inclusive, quando o presidente da Casa era o falecido vereador Francisco Carlos Cabrini o texto chegou a ir a plenário. Cabrini havia articulado sua aprovação. Na hora dos votos, no entanto, houve traição e a pauta não passou.

Maioria

A julgar pelo número de vereadores que assinou o projeto de emenda à lei orgânica a tendência é que agora ele passe. Somente dois edis não o ratificaram: Gilmar Lisboa (PT) e Fábio Pavoni (PV).

Votação

Ainda não há uma data para que o projeto seja apreciado em plenário, até porque a tramitação de projetos de emenda à lei orgânica tem um rito diferente. Inclusive, o quórum de votação é maior. São necessários o apoio de 2/3 dos integrantes do parlamento para fazer a passar a alteração.

Reeleição

A discussão acerca da possibilidade de reeleição da Mesa é polêmica porque estamos falando de poder. Comandar a Câmara dá acesso ao gerenciamento de cargos, contratos e, principalmente, controle da pauta de votações.

Edição n.º 1494.