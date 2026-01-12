A Câmara de Vereadores publicou esta semana no Diário Oficial do Município o contrato firmado com a Fundação da Universidade Federal do Paraná (FUNPAR) para prestação de serviços de consultoria técnica aos trabalhos da Comissão de Inquérito (CI) do transporte coletivo. Essa CI foi aberta em meados do ano passado e tem como objetivo verificar se houve alguma irregularidade na licitação promovida há alguns anos pelo Município para escolha das empresas que são responsáveis pelo TRIAR.

Seis meses

De acordo com o fixado em contrato, caberá a FUNPAR fazer uma avaliação de conformidade legal-institucional do processo de licitação para contratação dos serviços e transporte público coletivo de passageiros no período entre os exercícios de 2020 e 2025. A Fundação terá até seis meses para concluir os trabalhos. O investimento na contratação é de R$ 90 mil.

Edição n.º 1497