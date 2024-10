NP: Câmara não tem CCs para manter a estrutura de 13 vereadores

Até o momento a Câmara de Vereadores não deu sinais de que irá deixar a estrutura de cargos em comissão da Casa preparada para a nova legislatura. A dúvida se dá porque atualmente cada membro do parlamento tem direito a quatro assessores em seus gabinetes, todos comissionados.

O problema é que hoje a Câmara tem onze vereadores, mas a partir do ano que vem terá treze. Ou seja, dois a mais. Esses oito cargos, quatro para cada um dos dois novos edis, não existe no organograma do Poder Legislativo.

Assim, para que os treze novos edis assumam em 1º de janeiro mantendo a estrutura de assessores que os atuais vereadores têm seria necessário iniciar, discutir e aprovar ainda em 2024 a criação dessas novas vagas de CCs.

Edição n.º 1438.