NP: Caso armazém da família: Araucária deve R$ 500 mil pra Curitiba

Em tramitação desde 2014, o processo judicial aberto pela Prefeitura de Curitiba cobrando o Município de Araucária por desfalques nas unidades do armazém da família que existiam na cidade lá em 2012 teve um novo capítulo nas últimas semanas.

Acontece que agora uma perícia definitiva feita por uma perita judicial constatou que Araucária deve para Curitiba R$ 554.134,21. Esse valor é a diferença entre o total de mercadorias que foram enviadas para as unidades araucarienses do programa, entre os anos de 2009 e 2012, mas que não foram vendidas e nem devolvidas. Ou seja, produtos ou grana que simplesmente sumiram das prateleiras.

O novo laudo foi juntado ao processo em 3 de fevereiro. A tendência é que ao longo das próximas semanas – tão logo as procuradorias de Araucária e Curitiba se manifestem – o processo retorne à juíza responsável pelo caso para manifestação.

Com as devidas atualizações monetárias feitas, o valor atual da dívida com Curitiba é de R$ 991.910,95. Ou seja, praticamente R$ 1 milhão. É por conta dessa pendência judicial que a Prefeitura da Capital rompeu o convênio com Araucária lá em 2012, impedindo desde então que a população araucariense tivesse um armazém da família.

Com o processo chegando aos seus finalmentes e com conversas bem adiantadas no campo político entre o prefeito Gustavo Botogoski (PL) e o prefeito Eduardo Pimentel (PSD) são grandes as chances de que muito em breve haja um acordo para restabelecer o convênio entre as duas cidades, o que possibilitará a reabertura de pelo menos uma unidade do armazém na região central do Município.

