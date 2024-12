NP: Cohab será presidida por Jaime Brum a partir de 2025

Depois de doze anos afastado de cargos públicos, o empresário Jaime Brum voltará para a Prefeitura. Desta vez como diretor-presidente da Companhia de Habitação de Araucária (Cohab). O nome de Jaime para o cargo foi confirmado nesta quarta-feira, 11 de dezembro, pelo prefeito diplomado Gustavo Botogoski (PL).

Velho conhecido da política araucariense, Jaime é formado em Gestão Pública desde 2002 e atualmente cursa Engenharia Civil. Ao longo de sua trajetória profissional, ele já ocupou diversos cargos na Prefeitura. O último deles foi na própria Cohab, onde trabalhou como diretor administrativo-financeiro e também diretor-presidente, isto na gestão 2009/2012. Desde 2013 ele é proprietário de uma empresa que atua no segmento de ar condicionado, trabalhando com venda, instalação e manutenção desses equipamentos, além de uma marmoraria.

Sobre o novo desafio, Jaime disse que o principal pedido de Gustavo nesse primeiro momento é o de priorizar as ações de regularização fundiária em áreas de ocupação irregular consolidadas que existem em Araucária, principalmente na região do bairro Capela Velha. “Essa será nossa prioridade e para isso vamos precisar de uma força tarefa, que vai reunir técnicos de diversas outras secretarias. Não podemos mais adiar isso. Precisamos dar uma resposta para aquela comunidade”, disse.

Outro desafio, pontuou o futuro diretor-presidente, é fazer com que a fila da Cohab ande. “Temos uma fila gigantesca de pessoas aguardando a oportunidade de financiar a casa própria. São pessoas inscritas na Cohab há 12, 15 anos. E para fazermos essa fila andar vamos precisar de parcerias e convênios com a Caixa, com o Governo do Estado e com o Governo Federal, até porque são famílias que não têm condições de pagar prestações altas”, pontuou.

Sobre o convite para comandar a Cohab, Jaime disse que só tem a agradecer a oportunidade de voltar para a administração pública após doze anos. “Eu tenho experiência, já estive lá (Cohab) e conheço a administração pública. Sou formado em Gestão Pública. Trabalhei na Prefeitura de Curitiba, no Governo de Estado, trabalhei aqui quatro vezes na Prefeitura. Então conhecimento eu tenho e vontade de realizar eu tenho muito mais”, finalizou.

Edição n.º 1445.