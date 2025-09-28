Marcada para acontecer em 19 de outubro, a 1ª Corrida e Caminhada do Legislativo de Araucária foi muito bem aceita pela população araucariense. Tanto é que em poucas horas todas as 1.000 vagas disponibilizadas pela organização do evento foram preenchidas.

O objetivo da corrida e caminhada, de acordo com o presidente da Câmara, Eduardo Castilhos (PL), é aproximar o Poder Legislativo da população, de modo que as pessoas possam entender que o parlamento está no dia a dia da cidade. “O grande erro da política é não a aproximar das pessoas. Precisamos estar diariamente promovendo eventos como esse, que incentivam a qualidade de vida, mas que também são um convite para que todos conheçam a Câmara, seja participando de uma corrida, visitando nossas instalações, assistindo a uma sessão, pesquisando a atividade parlamentar
em nosso site”, analisou o presidente.

A primeira edição da corrida terá percurso de 5km. Já a caminhada será de 3km. O investimento da Câmara por participante foi irrisório, inferior a cento e vinte reais. Como contrapartida para se inscrever cada participante ainda tem que doar um quilo de alimentação não perecível, o que resultará numa arrecadação superior a uma tonelada de itens que serão doados a instituições de caridade que atuam no Município.

Edição n.º 1484. 