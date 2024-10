NP: Com feriadão prolongado, Câmara não teve sessão plenária

Talvez nem todos tenham reparado, mas esta semana não foi realizada a tradicional sessão plenária da Câmara de Vereadores, as quais acontecem sempre às terças-feiras.

O motivo da não realização da plenária desta semana foi que o presidente da Câmara, Ben Hur Custódio de Oliveira (União) optou por suspender o expediente na Casa neste início de semana. Por meio de portaria, ele decretou uma espécie de feriado na segunda-feira (28) em comemoração ao Dia do Servidor Público. Já na terça-feira (29) ele decretou ponto facultativo e ontem, quarta-feira (30) foi feriado em razão do Dia da Padroeira de Araucária. Com isso, quem “fichou” na Câmara só trabalhou mesmo até sexta-feira da semana passada (25) e está retornando a labuta nesta quinta-feira (31).

Para semana que vem, no entanto, a sessão plenária está confirmadíssima. Ela acontecerá na terça-feira, 5 de novembro, a partir das 9h.

Edição n.º 1439.