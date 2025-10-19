Depois de imprevistos com o processo licitatório, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) conseguiu concluir a contratação das empresas que ficarão responsáveis pelos serviços de roçada no Município.

Vencedores

Duas empresas venceram o pregão promovido pelo Município. A Amauri Ferreira de Lima e a Saunt Administradora de Serviços. A expectativa é que o contrato seja assinado até o final da semana, de modo que as novas contratadas possam ligar as roçadeiras já na semana que vem e dar fim ao mato em áreas públicas da cidade.

Contínuo

Os contratos que serão assinados agora totalizam um investimento de quase R$ 2,7 milhões ao longo dos próximos doze meses em serviços de roçada. A Secretaria de Meio Ambiente, inclusive, nessa nova licitação aumentou o número de equipes que executarão esses serviços, o que fará com que o atendimento as demandas de roçada, capina e raspagem de guias de meio-fio sejam feitos de forma mais ágil. Nessa contratação a cidade também foi dividida em duas regiões. Uma das empresas ficará responsável pelo Norte do Município e outra pelo Sul.

Edição n.º 1487