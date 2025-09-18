Existe expectativa também com relação a eventuais mudanças no comando do União Brasil. Atualmente o partido está no arco de influência do ex-vereador Ben Hur Custódio de Oliveira. Porém, há quem diga que possa acontecer uma mudança no comando araucariense da sigla

Moro

Essa possibilidade existe porque agora quem dirige o União do Paraná é o senador Sérgio Moro, que é muito próximo a Genildo Carvalho. Inclusive, na última semana, o ex-secretário de Governo teria conversado com o senador, sendo sondado sobre o interesse de dirigir o União em Araucária. O martelo, porém, não foi batido ainda.

