Os vereadores que integram a Comissão Processante instaurada pela Câmara para apurar representação contra o chefe do Poder Executivo teve sua primeira reunião nesta quarta-feira, 18 de fevereiro. Participaram os três edis que a integram: Paulinho Cabeleireiro (União), Ben Hur Custódio de Oliveira (União) e Nilso Vaz Torres (PL).

Como fruto dos trabalhos iniciais houve a determinação de notificação ao prefeito Gustavo Botogoski (PL) para que no prazo de 10 dias úteis apresente sua defesa prévia. Esse ato deve acontecer no início da próxima semana. Afinal, como se sabe, o prefeito está em licença formalmente concedida pela própria Câmara em razão de seu período aquisitivo de férias.

A tendência é que, com o retorno de Gustavo ao exercício do cargo na próxima semana, as estratégias político-administrativas-jurídicas que ele vai adotar para lidar com essa situação fiquem mais claras.
Até lá, no entanto, o que não vai faltar é conjecturações, apostas, fofocas e coisas do tipo.

Edição n.º 1503.