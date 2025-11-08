Objeto de reclamações quase que desde a sua inauguração, o bendito do telhado do Hospital Municipal de Araucária (HMA) será finalmente trocado. Com isso, espera-se, não tenhamos mais a recepção do local e nem os centros cirúrgicos virando mar em dias de chuva.

Vencedora

As equipes técnicas da Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL) orçaram as obras de recuperação total do telhado do HMA em R$ 2,2 milhões. A licitação foi aberta em 16 de setembro. Desde então foram várias as empresas interessadas na execução do serviço. Alguns – aparentemente – se dispuseram a executar o trabalho por preços inexequíveis, sendo que foi isso que acabou atrasando o desfecho do certame. Nos últimos dias, porém, a concorrência foi finalizada. Venceu a empresa JRM Instalações Ltda., que executará o serviço por R$ 1.678.845,86.

Recuperação total

Essa será a primeira vez desde a inauguração do HMA, em 2008, que o telhado do Hospital passará por uma intervenção. As obras incluem, entre outras coisas, a remoção e substituição por novas de mais de três mil metros quadrados de telhas de fibrocimento, troca de quase 2.500 metros de calhas e rufos, colocação de quase 16 mil quilos de estruturas metálicas em perfil laminado, impermeabilização, pintura e novo sistema de proteção contra descargas elétricas. A expectativa é que todo esse trabalho leve até oito meses para ficar pronto, sendo que a empresa terá que executá-lo sem prejudicar a rotina diária de atendimento aos pacientes do HMA.

Edição n.º 1490.