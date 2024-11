NP: Criador do Vale do Pinhão será o secretário de Inovação de Gustavo

O prefeito eleito Gustavo Botogoski (PL) começa a definir alguns dos nomes que irão compor o seu secretariado a partir de janeiro de 2025. O escolhido para comandar a Secretaria Municipal de Ciência, Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico (SMCIT) é o engenheiro civil Tiago Francisco da Silva.

Formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Tiago é pós-graduando em Urbanismo e o Futuro das Cidades pela PUCPR. Ele foi o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura de Curitiba. Trabalhando ao lado do prefeito Rafael Greca, foi o responsável pela criação e implantação do chamado Vale do Pinhão. O programa é reconhecido internacionalmente e tem como objetivo o fomento a um ecossistema de inovação na Capital. O projeto já foi premiado em 2023 na Word Smart City Awards, em Barcelona. Ele também esteve à frente de projetos como o aplicativo Saúde Já, uma interface que possibilita o contato direto entre o SUS e o curitibano para agendamento de serviços que vão desde agendamento de consultas e procedimentos até o prontuário do paciente.

Segundo o prefeito eleito, a escolha de Tiago reforça seu compromisso com a meritocracia para as pastas técnicas da Prefeitura. “Não podemos brincar com a inovação. Ela precisa ser parceira de Araucária para fazermos do nosso Município uma cidade efetivamente inteligente e essa inteligência precisa ser utilizada em favor da promoção intelectual, social e cultural de nossos moradores. É isso o que pedi para o Tiago e é isto o que ele precisará entregar para nossa população”, enfatizou.

Tiago se disse entusiasmado com a missão e com vontade de começar a trabalhar logo. “Os desafios que o Gustavo me apresentou são motivadores. Não vejo a hora de começarmos a cumprir essa missão, sempre ao lado do corpo técnico da Prefeitura e sempre focado em como a inovação pode criar um ambiente de desenvolvimento do ser humano araucariense. É isso que o Gustavo me pediu e é com isso que estou comprometido”, afirmou.

