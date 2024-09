NP: Debate entre candidatos será no dia 24 de setembro

Também durante a reunião desta semana, O Popular apresentou aos candidatos as regras do debate entre os prefeituráveis. Ele acontecerá no dia 24 de setembro, às 19h30, e será realizado na sede da Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária (AECIAR), que é parceira institucional na promoção do evento.

Todas as regras do debate já foram apresentadas aos candidatos, sendo que eles têm até o dia 20 de setembro para confirmar sua presença. As regras definidas para o debate foram formatadas para priorizar o confronto de ideias, sem que a discussão descambe para ataques pessoais.

O Popular transmitirá o evento ao vivo por meio de três de suas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. A “arena” em que os candidatos apresentarão suas ideias aos eleitores araucarienses prevê a disposição de dez poltronas em formato de U. Os candidatos que comparecerem sentarão em ordem a ser sorteada no dia do debate. Na parte central do palco serão colocadas duas tribunas, frente a frente, de modo que os prefeituráveis sorteados para perguntar e/ou responder possam ficar mais à vontade para discorrer sobre suas propostas.

Serão cinco blocos. No primeiro os candidatos se apresentam. No segundo e quarto há o chamado confronto direto, com os candidatos respondendo a perguntas que versam sobre temas macros que serão sorteados na hora. Já no terceiro bloco eles responderão a perguntas previamente formuladas por instituições representativas de segmentos específicos de nossa cidade. No quinto e último bloco os candidatos farão suas considerações finais.

Parceiro de O Popular na promoção do debate, a AECIAR também aproveitará o evento para apresentar aos candidatos a carta compromisso Pacto Pelo Futuro de Araucária, bem como convidá-los a serem signatários do documento.

Edição n.º 1431.