NP: Dez candidatos para uma vaga! Agora é com o eleitor

Chegou a hora de os eleitores araucarienses escolherem seu novo prefeito ou prefeita. É neste domingo, 6 de outubro. As seções eleitorais abrem às 8h e é importante que os 110.243 araucarienses aptos a ir as urnas fiquem atentos a ordem de votação.

O primeiro voto é para vereador. São cinco dígitos, os dois primeiros indicam o partido ao qual ele é filiado e os outros três são a indicação individual do candidato. O segundo voto é o de prefeito. São dois dígitos.

Pode se dizer que estas eleições são uma das mais disputadas da história araucariense. É também uma das eleições com mais confrontos diretos. Numa fauna tão diversificada de candidatos, para se destacar foi necessário ser criativo e, além de mostrar seus pontos positivos, apontar os pontos negativos dos concorrentes.

Ao contrário da eleição morna de 2020, realizada em plena pandemia, nesta os candidatos foram muito para as ruas. Paralelamente também caminharam muito digitalmente, com as redes sociais, que hoje fazem tão parte do nosso dia a dia como respirar, sendo inundadas com propagandas desse ou daquele candidato.

A partir desta sexta-feira (4), com o término do prazo para impulsionamentos, essa frequência de candidatos passando em nossa timeline deve diminuir. Os compartilhamentos orgânicos, no entanto, seguem permitidos até o último segundo de sábado (5).

No domingo (6), porém, nada de campanha é permitida. E é a hora do eleitor se encontrar com a cabine que abriga a urna eletrônica. Lá, sozinho, é hora de ajudar a escolher o novo prefeito ou prefeita de Araucária.

Estão na disputa dez candidatos. Sete dessas chapas são de pessoas que moram em Araucária há pelo menos trinta anos. São elas: Gustavo Botogoski (PL), Marjorie Ferreira (MDB), Fábio Alceu (PSB), Genildo Carvalho (Cidadania), Irineu Cantador (DC), Samuel Almeida (PT) e Albanor Zezé (Podemos).

Há ainda um oitavo candidato que também mora em Araucária, mas há poucos meses. Trata-se de Juliano Borghetti (PP). A nona candidatura é de Rafael Dantas (PRD), que estudou e morou na cidade quando mais jovem. Mas se mudou posteriormente para Curitiba. A décima candidatura é de uma pessoa que sempre morou na Capital e que vem para Araucária apenas alguns dias por semana porque é funcionário da Prefeitura. Trata-se de Claudio Bednarczuk (União).

Os vices de cada chapa também são nomes que precisam ser levados em conta pelo eleitor na hora de escolher o seu candidato. O vice de Gustavo é a empresária araucariense Tati Assuiti (Solidariedade). O de Marjorie é o biólogo Hino Dirlei (MDB). Já o companheiro de chapa de Fábio é o médico araucariense Cid Ferreira (PDT). Genildo divide chapa com o guarda municipal Luciano Guimarães (PSDB). Por sua vez Irineu tem ao seu lado o empresário Eliceu Palmonari (PMB). Samuel caminha com Carlos Eduardo, o KDU (PT), servidor público municipal. Albanor tem como vice o advogado Genésio Natividade (Rede). Quem faz dobrada com Juliano é Vitor Cantador (PP), lenda viva do funcionalismo municipal. Já Dantas tem ao seu lado o policial militar Silvio Sumocoski (PRD), muito conhecido em nossa cidade. Por derradeiro, Claudio tem como candidata a vice a professora da Prefeitura de São José dos Pinhais Vanessa Custódio (União), que é também esposa do vereador Ben Hur Custódio de Oliveira (União).

Feita as apresentações, agora está na mão do eleitor definir para quem dará seu voto.

