NP: Doutor pela UFPR será secretário de Agricultura de Dr. Gustavo

O prefeito diplomado Gustavo Botogoski (PL) confirmou neste início de semana o nome de João Paulo Druszcz como o seu escolhido para comandar a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAG) em sua gestão.

João Paulo é natural de Araucária e filho dos professores Arlindo Milton Druszcz e Noêmia Rzeczycki Druszcz. Formado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), ele também tem título de Mestre e Doutor pela mesma instituição.

“O João Paulo é uma pessoa da minha inteira confiança. Profissional gabaritado e com uma sensibilidade muito grande para as causas do Município. Tenho certeza de que fará um excelente trabalho à frente da Secretaria de Agricultura”, vaticinou Gustavo.

Com 19 anos de experiência na iniciativa privada, João Paulo sempre atuou com consultoria florestal e ambiental, bem como no desenvolvimento de projetos no Paraná e em outros Estados. Também já foi professor substituto do setor de Ciências Agrárias da UFPR. No Município foi assessor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA).

De volta a administração pública, João Paulo ressaltou que o desafio à frente da SMAG é grande, mas também de continuidade daqueles projetos já consolidados pela pasta. “A Secretaria estará de portas abertas para receber os produtores e demais envolvidos na cadeia produtiva, seja ela agrícola, pecuária ou florestal”, pontuou.

Ele ressaltou também a importância do setor agrícola no Município e da necessidade de que os programas já em andamento pela pasta não sejam descontinuados. “Estaremos empenhados em elaborar, propor, aplicar e dar continuidade aos programas de apoio ao produtor rural, oferecendo suporte em práticas e técnicas agrícolas, visando a melhoria contínua da produção”, afirmou.

A promoção de eventos é outro ponto que terá uma atenção especial da pasta. “São eventos que enaltecem os produtos da terra, a gente da terra e os manteremos, sempre em parceria com outras secretarias, como é o caso daqueles que fomentam o turismo rural”, finalizou.

