NP: Dr. Gustavo confirma o advogado Bruno Santos para comandar Secretaria de Obras

O advogado Bruno Martins dos Santos foi confirmado pelo prefeito eleito Gustavo Botogoski (PL) como o escolhido para liderar a Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) a partir do próximo ano.

Formado em Direito pela Unifacear, Bruno é araucariense, tem 31 anos e atualmente ocupa o cargo de secretário de Administração e Planejamento na cidade de Fazenda Rio Grande. Lá, ele foi o responsável pela gestão da PPP (Parceira Público-Privada) da iluminação pública do Município. Assinado em 2024, esse é até o momento o maior contrato já assinado na história de Fazenda, com valores que chegam próximo a R$ 90 milhões.

Embora esteja trabalhando atualmente em Fazenda, Bruno já atuou na Prefeitura de Araucária. Entre os anos de 2017 e 2020 foi assessor executivo da Secretaria de Obras, ajudando na estruturação da pasta e posteriormente foi diretor de Urbanismo. “Fico muito feliz em receber o convite do Dr. Gustavo para ser secretário de Obras. É um desafio grande, o qual procurarei cumprir sempre de maneira técnica e a luz do plano de governo apresentado pelo prefeito eleito à comunidade durante o período eleitoral”, enfatizou.

Bruno disse ainda que está animado para o novo desafio, ressaltando que vontade de realizar é o que não faltará. “Conheço bem a estrutura da Secretaria de Obras e precisamos sempre deixar claro que o trabalho lá não se restringe a pavimentação de ruas. Temos uma gama enorme de atuações, principalmente na parte de fiscalização, acompanhamento e gestão de obras de construção civil, como CMEIS, escolas, espaços públicos de lazer, entre outras”.

Sobre esse trabalho, ele pontuou ainda que um dos desafios mais urgentes será fazer com que algumas obras paralisadas sejam retomadas o quanto antes, como aquelas de construção de novas UBS’s, como a do Tupy e do Vila Angélica.

Edição n.º 1443.