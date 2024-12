NP: Dr. Gustavo confirma Thaisa Botogoski como secretária de Gestão de Pessoas de sua gestão

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas (SMGP) na gestão de Gustavo Botogoski (PL) será comandada por Thaisa Botogoski. O nome já era considerado como favorito para o cargo há algumas semanas. Isto porque a irmã do futuro prefeito é tida como pessoa de sua extrema confiança e, além de tudo, tem um perfil técnico muito condizente com o cargo.

Formada em Administração de Empresas pela FAE, Thaisa tem 49 anos e construiu sua carreira profissional na iniciativa privada. Passou por empresas como New Holland e Minasgás. Posteriormente trabalhou na área de TI do HSBC por quinze anos e, em seguida, cuidou da administração da Papelaria Principal, em Araucária, por outros sete anos. Mais recentemente atuava numa empresa voltada à administração de condomínios.

“Queremos dar uma nova cara a área de gestão de pessoas da Prefeitura. A SMGP precisa deixar de ser uma pasta que roda a folha de pagamento, passando a efetivamente pensar a gestão de pessoas da Prefeitura. É por isso que escolhi a Thaisa para o cargo. Uma pessoa extremamente capacitada e de minha total confiança”, vaticinou Gustavo.

Sobre a nova empreitada, Thaisa afirmou que ficou lisonjeada pelo convite e pela confiança depositada nela pelo futuro prefeito. “Meu compromisso com a cidade de Araucária será redobrado. Não podemos errar. Sei que o desafio é grande, mas com certeza entregaremos a população uma Araucária muito melhor do que recebemos. Esse é o compromisso do Gustavo e por consequência o meu”, resumiu.

