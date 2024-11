NP: Dr. Gustavo escala Everson Ribeiro para comandar Secretaria de Esporte e Lazer

Um dos responsáveis por fazer com que o voleibol araucariense seja reconhecido em todo o Paraná e no Brasil será o novo secretário de Esporte e Lazer a partir de janeiro de 2025.

Everson Ribeiro foi confirmado nesta semana pelo prefeito eleito Gustavo Botogoski (PL) como o “dono da bola” da SMEL em sua gestão. Concursado como professor na Prefeitura de Araucária, Everson é formado em Educação Física pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) desde 1997. Possui também três pós-graduações: 1) Gestão Pública do Esporte; 2) Educação Física Escolar; e 3) Psicomotricidade Humana.

Sua trajetória no esporte araucariense é vencedora, liderando equipes de voleibol adulto e juvenil de Araucária desde 2007. Na cidade também foi o responsável pelo projeto Gibinha Vôlei, que posteriormente foi substituído pela ação incentivada NIVEA (Núcleos de Iniciação ao Voleibol Escolar de Araucária), que já atendeu cerca de 1.200 crianças e adolescentes.

“O currículo do Everson é espetacular. Ele já fez muito pelo voleibol de Araucária e agora quero que ele faça muito mais por todo o esporte araucariense. Essa experiência que ele adquiriu com o vôlei será muito importante para fomentarmos outras modalidades e assim dar uma nova cara a SMEL”, pontuou Gustavo.

Honrado com o convite, o futuro secretário de Esporte e Lazer agradeceu a oportunidade de estar à frente de uma das pastas mais importantes para uma cidade que quer melhorar a qualidade de vida de seus moradores. “Será um grande desafio, mas faremos uma gestão voltada para cada cidadão do município de todas as idades. Buscar recursos para melhorar a infraestrutura dos espaços esportivos será prioridade na administração, pois segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a cada real investido no esporte se economiza 3 na saúde, sem falar na questão da segurança”, resumiu.

Edição n.º 1442.