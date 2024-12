NP: Dr. Gustavo escolhe o engenheiro ambiental Tiago Mello para comandar Secretaria de Meio Ambiente

O prefeito diplomado Gustavo Botogoski (PL) sacramentou no início desta semana mais um nome para integrar o seu corpo de secretários municipais a partir de 1º de janeiro de 2025. O confirmado da vez é o do escolhido para comandar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), pasta que é a responsável pela gestão de parques, praças, coleta de lixo, licenciamentos e uma série de outras atividades vitais para o bom andamento da cidade de Araucária.

A missão será exercida pelo engenheiro ambiental Tiago Rodrigo Mello, de 41 anos. Ele é filho de um ex-servidor da Prefeitura de Araucária e reside na cidade praticamente desde o seu nascimento.

Formado pela Pontíficia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) em 2009, ele chegou a trabalhar como fiscal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) entre os anos de 2009 e 2012. Agora, 13 anos depois, volta para comandar a pasta.

Atualmente Tiago trabalha com consultoria em engenharia ambiental em seu próprio escritório, onde executa serviços como licenciamentos e outros projetos. Ele também é perito em avaliações imobiliárias e corretor de imóveis.

Gustavo afirmou que a escolha de Tiago para comandar a SMMA acontece pelo perfil inquieto do engenheiro, que é um crítico da burocracia que envolve alguns setores da pasta. “O Tiago não confunde agilidade com permissividade. Não confunde desburocratização com descuido. E é isso o que precisamos hoje na Secretaria de Meio Ambiente”, analisou o futuro prefeito.

Sobre a missão dada, Tiago afirmou que recebeu com gratidão a oportunidade de ajudar a construir essa nova Araucária. “Fiquei muito grato a Deus, pela oportunidade e confiança do prefeito Gustavo. Vamos trabalhar fortemente e com muita responsabilidade no intuito de desburocratizar os processos de licenciamentos, garantindo o cumprimento da legislação ambiental e o crescimento de nosso município”, destacou.

Ele ainda pontuou que trabalhar para fazer com que a SMMA seja mais inovadora será outro objetivo, bem como a educação ambiental. “Vamos buscar soluções e inovações para aprimorar os trabalhos da secretaria garantindo à sustentabilidade ambiental, a preservação do meio ambiente, a proteção animal, a infraestrutura e a limpeza pública. Vamos retomar ações de educação ambiental trazendo a população para nos ajudar nos cuidados ao meio ambiente garantindo o futuro das próximas gerações”, finalizou.

