NP: Dr. Gustavo reformulará Secretaria de Governo, que será comandada pelo presidente do Solidariedade

O prefeito diplomado Gustavo Botogoski (PL) informou nesta semana que tão logo assuma o comando do Município deve enviar projeto de lei à Câmara Municipal de Araucária reformulando a Secretaria Municipal de Governo (SMGO). O anúncio foi feito ao confirmar que a pasta terá como secretário o presidente do Solidariedade, Edison Roberto da Silva.

Mais conhecido como Coruja, o futuro secretário é considerado fiel escudeiro de Gustavo e um dos primeiros a abraçar o projeto que o fez o vencedor das eleições municipais de 2024. Foi ele quem também montou o grupo de candidatos do Solidariedade para este pleito. O partido elegeu dois vereadores e ainda a vice-prefeita nestas eleições municipais.

Aos 46 anos, Coruja é empresário do segmento de transportes. Anteriormente, porém, já trabalhou na Prefeitura como o responsável pela gestão do transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação (SMED). “Sem dúvida, estou muito feliz com o convite feito pelo nosso prefeito. Conversamos bastante sobre a nova configuração que a Secretaria de Governo terá e isso vai permitir que tenhamos condições de focarmos energia no trabalho de relacionamento político-administrativo, que é indispensável numa gestão que quer conversar com a população, os poderes e instituições todos os dias”, comentou o futuro secretário.

Segundo Gustavo, com a nova configuração, a Secretaria de Governo deve passar a se chamar Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete e Assuntos Institucionais (SMCG), com as atribuições sendo bem divididas entre a parte técnica, de chefia de gabinete, de relacionamento entre instituições e aquelas demandas políticas do dia a dia. “O Coruja é da minha irrestrita confiança e preciso dele focado nas demandas do dia a dia da política. Nessa nova configuração que vamos implantar ele terá essa liberdade para trabalhar de maneira que possamos prevenir desgastes típicos da atividade política”, analisou.

Edição n.º 1445.