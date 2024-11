NP: Economista comandará Secretaria de Planejamento na gestão de Dr. Gustavo

O prefeito eleito Gustavo Botogoski (PL) escolheu o economista Alberto Mário Silva Junior para comandar a Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL) a partir de 1º de janeiro de 2025. O nome foi confirmado nesta quarta-feira, 27 de novembro.

Além da formação em Economia pela FAE, Alberto também é bacharel em Direito pela Uniandrade. Araucariense raiz, ele tem 49 anos, é casado há 29 anos com Schirlei Cristina Androczevecz Silva e juntos têm três filhos.

Empresário consolidado no Município, Alberto é o proprietário da Funerária Santa Rita, a mais tradicional do Município. “O Alberto é um homem de caráter, que tem seus negócios na cidade, estabilidade financeira, filhos bem criados e com uma disposição gigantesca para fazer ainda mais por Araucária, agora me ajudando a administrar a Prefeitura para nossos 160 mil habitantes”, ponderou Gustavo.

No guarda-chuva da Secretaria de Planejamento, além das atribuições costumeiras da pasta, está a Superintendência de Transporte Coletivo, responsável pela gestão do TRIAR. O setor, garante Alberto, continuará tendo o protagonismo dos últimos anos. “O prefeito me pediu atenção especial ao transporte coletivo. Ele sabe da importância do setor no dia a dia de milhares de araucarienses e de antemão podemos garantir de que não haverá nenhum tipo de retrocesso. A passagem é e continuará sendo R$ 1, sendo que ao longo dos próximos anos queremos trabalhar para que possamos evoluir até que tenhamos a tarifa zero”, afirmou.

Alberto ainda enfatizou que a Secretaria de Planejamento reforçará sua atenção para viabilização de projetos que promovam o desenvolvimento de Araucária, em todos os aspectos possíveis. “Precisamos avançar na elaboração dos projetos para que a cidade tenha um centro de eventos que comporte grandes ações na área cultural, esportiva e de negócios, bem como arenas multiusos nos bairros e a requalificação e modernização de parques, praças e calçadas por toda a cidade, além de estudar melhorias no zoneamento e buscar soluções de mobilidade urbana”, analisou.

