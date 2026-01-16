Em 2025, novamente, a Câmara Municipal de Araucária foi classificada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) como uma das mais transparentes do Paraná.

Com isso, a Câmara recebeu o Selo Ouro de Transparência Pública. De acordo com as regras do ranking, a concessão do selo é um reconhecimento àquelas Câmaras que demonstram padrão elevado na divulgação de informações públicas, reforçando o compromisso com a transparência, o acesso à informação e a boa gestão administrativa.

O índice é calculado pelo Programa Nacional de Transparência Pública, iniciativa conjunta dos Tribunais de Contas e do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC). A avaliação ocorre anualmente e analisa o grau de conformidade dos portais diante das normas de transparência, verificando se o cidadão encontra facilmente dados como receitas, despesas, contratos, licitações, folha de pagamento, prestações de contas e demais documentos oficiais.

Em 2025, a Câmara de Araucária alcançou nota 90,52% de conformidade, garantindo novamente o Selo Ouro, concedido às instituições que atingem entre 85% e 94% e cumprem integralmente todos os critérios essenciais.

