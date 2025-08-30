Com a última terça-feira do mês superada, já é possível bater o martelo com relação ao valor de ICMS que pingou nos cofres da Prefeitura neste mês de agosto. Foram R$ 50.271.804,85. O valor é inferior ao do mesmo mês de 2024, quando entraram nos cofres municipais R$ 54 milhões. Uma redução de praticamente R$ 4 milhões.

Comparativo.

Neste ano de 2025, de oito meses, em apenas quatro a arrecadação superou o valor do ano anterior: janeiro, fevereiro, março e junho. Nos demais as transferências de ICMS foram menores do que no mesmo período de 2024.

