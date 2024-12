NP: Em reestruturação da Secretaria de Governo, advogado Osvaldo Nunes será chefe de gabinete de Dr. Gustavo

Faltando poucos dias para assumir o cargo de prefeito, Gustavo Botogoski (PL) tem dedicado uma atenção especial a reformulação administrativa da Secretaria Municipal de Governo (SMGO).

A pasta é considerada como a mais importante dentre aquelas de assessoramento direto ao chefe do Executivo e, ciente dessa relevância, Gustavo vai reformulá-la, de modo que ela esteja antenada ao dia a dia das demandas da população, sendo capaz de prever eventuais pontos de litígio político em âmbito municipal, preparada para ser a cara do governo nas relações institucionais com outras esferas de Poder, seja em âmbito municipal ou federal, e também com industriais, entidades representativas de classe, dentre outras.

A primeira dessas mudanças acontecerá na própria nomenclatura da pasta, que passará a ser chamada de Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete e Assuntos Institucionais (SMCG). “As demandas da Secretaria de Chefia de Gabinete são heterogêneas e precisamos de pessoas comprometidas em melhor atender as demandas da comunidade, das instituições e da burocracia interna que é necessária para que o governo caminhe dentro dos princípios da administração pública”, pontuou o novo prefeito.

Com a reformulação planejada por Gustavo a SMCG terá três principais áreas de atuação: 1) a de contato com a comunidade e de relacionamento com a Câmara. 2) a de chefia de gabinete, que fará as vezes de relacionamento institucional com os secretários municipais, com o Governo Estadual e Federal, bem como com a Assembleia, tribunais e federações. 3) a de gestão administrativa, que será responsável pelo dia a dia da pasta, garantindo fluidez a tramitação de processos internos e procedimentos correlatos.

Também conforme explicado por Gustavo, o relacionamento com a comunidade e com a Câmara ficará a cargo de Edison Roberto da Silva, o Coruja. “Ele conhece bem o meio político araucariense, tem bom trânsito com os vereadores e com a comunidade. Por isso o escolhemos para essa missão, a qual ele desempenhará com o apoio da Secretaria de Políticas Públicas”, explicou o novo prefeito.

Já as tarefas de chefia de gabinete e de gestão administrativa propriamente dita serão desempenhadas pelo advogado Osvaldo Augusto Santos Lima Nunes de Oliveira, que tem formação em Direito pela Uniandrade e pós-graduação em Gestão Pública, Direito Médico e Direito Empresarial. “Essa divisão de atribuições dentro da estrutura da Secretaria reforça o compromisso da nossa gestão em oferecer um governo mais acessível, organizado e preparado para os desafios de uma cidade com 160 mil habitantes e R$ 2 bilhões anuais de orçamentos”, explicou

A expectativa é que a implementação desse novo modelo ocorra de forma gradual nos próximos meses, trazendo benefícios significativos para os cidadãos de Araucária. O objetivo principal é construir uma gestão que combine eficiência administrativa com proximidade popular, elevando o padrão de governança no município. “O Augusto e o Coruja são pessoas de minha confiança e acredito que ambos farão um ótimo trabalho, cada qual dentro daquilo que pedi a eles”, finalizou o novo prefeito.