NP: Engenheiro será o secretário de Urbanismo de Dr. Gustavo

O prefeito eleito Gustavo Botogoski (PL) confirmou nesta quarta-feira, 20 de novembro, o nome de mais um dos escolhidos para integrar o primeiro escalão da Prefeitura de Araucária a partir de 1º de janeiro de 2025.

Trata-se do engenheiro civil Walter Emílio Voss, que comandará uma das pastas mais técnicas do Município: a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR). Ele é formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) desde 1995 e sempre atuou no ramo da engenharia.

Empresário do ramo de terraplanagem e construção civil, Walter é casado com Eliciane Rosi Belniak Voss, com quem tem duas filhas: Alicia Bel­niak Voss, 19 anos, e Amanda Belniak Voss, 13 anos.

Araucariense nato, o futuro secretário de Urbanismo já ocupou cargos públicos em outras oportunidades. Foi diretor da Secretaria de Transportes, diretor técnico da Companhia de Desenvolvimento de Araucária (Codar), e diretor-presidente da Companhia de Habitação de Araucária (Cohab).

Ele também presidiu a AETTA (Associação dos Engenheiros, Técnicos, Tecnólogos e Arquitetos de Araucária), isto no período compreendido entre os anos de 2018 e 2022. “O Walter é um técnico que conhece bem a área e é um inquieto nato. À frente da Secretaria de Urbanismo, quero que ele nos ajude a desburocratizar o setor, sempre com a garantia de que as normatizações úteis ao desenvolvimento da cidade sejam seguidas. É um desafio enorme, mas acredito que ele tem potencial para isso”, pontuou o prefeito eleito.

Entusiasmado com o novo desafio, Walter agradeceu ao convite recebido de Gustavo e disse que a missão é destravar o desenvolvimento de Araucária, pensando a cidade para os próximos 50 anos. “É uma pasta muito técnica, com várias atribuições distintas e que influenciam diretamente não só na vida de quem já mora aqui, mas também de quem quer vir para cá ou investir em Araucária, seja um pequeno empresário ou uma multinacional. Temos que pensar em como fazer com que o Urbanismo seja parceiro do desenvolvimento e não entrave. É com esse pensamento que vamos trabalhar”, analisou.

