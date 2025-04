NP: Entorno do Parque Cachoeira ganha 101 vagas de estacionamento

A partir desta quinta-feira, 10 de abril, a Prefeitura promoverá mudanças em duas ruas que ficam no entorno do Parque Cachoeira: a Rio de Janeiro (no trecho que faz esquina com o Ginásio Joval) e a Maria Kaminski Mol (no trecho que passa em frente a UBS Santa Mônica).

O projeto de alteração dessas ruas foi desenvolvido pelas secretarias de Planejamento e de Urbanismo, com o objetivo de aumentar o número de vagas de estacionamento para quem for visitar o Parque Cachoeira. Com isso, esses trechos da Rio de Janeiro e Maria Kaminski terão sentido único, com acesso exclusivamente pela rua Ceará. Isso vai possibilitar a instalação de 101 vagas de estacionamento em diagonal, o chamado 45 graus.

Os trabalhos no local estão sendo executados por equipes próprias da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), sendo que a pintura das faixas e adequação da sinalização viária será feita pela Secretaria de Urbanismo.

Edição n.º 1460.