NP: Estado investirá quase R$ 20 mi em novo colégio no Capela Velha

Está programada para o dia 7 de abril a abertura da licitação que escolherá a empreiteira responsável pela construção de um novo colégio estadual em Araucária.

O edital foi publicado recentemente pela Secretaria de Estado da Educação (SEED) e prevê a execução de uma unidade educacional do projeto Escola do Futuro na cidade. O prédio será edificado num terreno localizado na rua Tucano, esquina com a rua Sonia Bodziak, no bairro Capela Velha. A área escolhida para receber a instituição tem 5.942,36 metros quadrados e foi doada pela Prefeitura de Araucária ao Governo do Estado.

A nova escola ganhará o nome de Jardim dos Pássaros e o projeto está orçado em R$ 19.992.053,16. Deste montante, R$ 653 mil dizem respeito aos custos para elaboração e aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes e os demais R$ 19.339.194,57 são referentes a execução da obra. Os recursos têm origem em operação de crédito contratada pelo Governo do Estado junto ao BID.

O projeto prevê uma área construída de aproximadamente 4.500 metros quadrados. Serão quatro blocos. No primeiro estará a área administrativa, biblioteca, laboratório de ciências, laboratório de informática, sala de apoio, sanitários e foyer. No bloco dois ficarão as salas de aula, sanitários e foyer. No bloco três a quadra coberta. No bloco quatro o refeitório, sanitários, cozinha, áreas de serviço e demais ambientes de apoio. No bloco cinco ficará a casa do permissionário, tradicionalmente conhecido como caseiro.

O projeto inclui ainda sala de aula ao ar livre, pátios descobertos, terraços descobertos, bicicletário e estacionamento. A empreiteira que vencer a concorrência terá 360 dias para entrega a obra. Deste total, até 120 dias são para a elaboração e aprovação dos projetos e o restante para execução do serviço.

Segundo o Governo do Estado, a nova unidade tem como objetivo preparar os estudantes e a sociedade para o mercado de trabalho do século 21 contribuindo para o crescimento social e econômico do Estado, o que se traduz em um currículo do ensino médio que aproxime a educação profissional do mercado de trabalho.

