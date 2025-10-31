Ao longo dos últimos dias foram fortes os boatos acerca da necessidade de uma nova hibernação da planta da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen-PR), que atualmente é chamada de ANSA.

Essa opção teria sido aventada em razão da explosão registrada no bunker do compressor de oxigênio da unidade 10 da Fafen-PR, isto em 8 de outubro. Embora os danos tenham sido apenas materiais, o estrago teria levantado dúvidas sobre a operacionalização da planta.

Recentemente, inclusive, Sindiquímica-PR chegou a publicar nota denunciando a qualidade com que vem sendo feita a manutenção da fábrica, etapa que antecede a retomada completa e segura da planta araucariense da ANSA. Entre esses problemas estariam soldas de baixa qualidade na caixa da planta de separação de ar e buchas de estopas no interior de tubulações e de compressores de nitrogênio. Os erros seriam tão grosseiros que o Sindiquímica chegou a sugestionar uma possível sabotagem.

Apesar da boataria forte acerca dos episódios envolvendo a FAFEN, representantes da empresa garantem que não existe possibilidade de nova hibernação da planta. Ressaltaram, no entanto, que – de fato – a explosão do bunker compressor deve atrasar em até quatro meses os trabalhos de manutenção da planta. Isto porque será necessário a importação de peças para substituir as que foram danificadas em 8 de outubro.

