NP: Fundo Eleitoral já destinou R$ 2,4 milhões para candidatos de Araucária

Até esta quarta-feira, 18 de setembro, a campanha em Araucária já custou R$ 3.339.166,39. Valores oficiais, claro. Deste total, R$ 2,4 milhões são oriundos de recursos públicos. Os outros R$ 938 mil trata-se de dinheiro privado.

Recursos

Alguns candidatos a prefeito que até semana passada ainda não haviam visto a cor da grana do fundo partidário – finalmente – receberam suas parciais das direções estaduais de seus partidos. Um deles é Gustavo Botogoski (PL). Sua campanha recebeu R$ 250 mil do PL e outros R$ 200 mil do Solidariedade, partido da vice, Tati Assuiti.

Borghetti

O Progressistas, por sua vez, também mandou recursos para a campanha de Juliano Borghetti e Vitor Cantador. Caiu na conta R$ 340 mil para bancar a campanha.

Chorinho

A campanha de Samuel Almeida (PT) também recebeu mais um chorinho para custear a estrutura do partido nestas eleições. Foram mais R$ 70 mil. Anteriormente, uma cota do mesmo valor já havia pingado para Samuca.

Edição n.º 1433.