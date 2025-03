NP: Gustavo assumirá comando do PL em Araucária

Ao longo dos próximos dias já devemos ver algumas mudanças nas composições dos partidos políticos com presença em Araucária. Uma das legendas que deve ter nova provisória é o Partido Liberal (PL).

Isto porque o comando estadual da sigla pediu ao prefeito Gustavo Botogoski que passe a presidir o partido na cidade. Até então o posto era de Clodoaldo Sizenando. Ao que se sabe a troca é – além de natural – consensual. Gustavo entendeu o pedido do PL paranaense como um chamado a já começar a organizar a legenda para o pleito estadual e nacional de 2026.

Os dados da nova provisória ainda não constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas isso deve acontecer em breve. O prefeito estaria definindo com outros correlegionários quem ficará com ele na comissão executiva. Sabe-se que o presidente da Câmara, vereador Eduardo Castilhos, deve estar nessa lista, talvez como vice-presidente.

Edição n.º 1455.