A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) realizará nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, a tradicional audiência pública de prestação de contas da pasta referente ao último quadrimestre de 2025. Nessa oportunidade serão apresentadas as ações desenvolvidas pela SMSA no período compreendido entre setembro e dezembro do ano passado. O encontro é aberto ao público e acontece no plenarinho da Câmara de Vereadores a partir das 14h. Também é possível acompanhar a apresentação pelas redes sociais do Poder Legislativo.

Edição n.º 1504.