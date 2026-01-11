E por falar em HMA, a tendência é que o IDEAS não vire o mês de janeiro a frente do Hospital. Como se sabe, o Município já comunicou à Organização Social que vai ativar a cláusula de rescisão unilateral do contrato de gestão. Isto porque o IDEAS estaria descumprindo os termos do contrato de maneira reiterada. O prazo para que isso aconteça seria 15 de janeiro.

Defesa

Também, ao que se sabe, o IDEAS já teria respondido ao Município acerca da notificação de rescisão. Teriam dado mil motivos para os descumprimentos contratuais. Os argumentos do Instituto teriam sido encaminhados à Procuradoria Geral do Município (PGM), que deve elaborar um parecer sobre as justificativas para embasar a decisão final da Prefeitura.

Normalmente

Independentemente do que aconteça com o IDEAS, uma coisa é fato: o HMA seguirá de portas abertas, funcionando normalmente. Com relação a isso, os usuários podem ficar tranquilos.

Edição n.º 1497.