A empresa A.A. Distribuição e Importação de Artigos de Decoração Ltda., foi a vencedora da licitação promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMED) para realizar os serviços de locação, instalação, manutenção e desmontagem da decoração natalina da cidade. O preço máximo do certame era de R$ 5,1 milhões, mas a contratação foi finalizada por R$ 4.864.523,65.

Semana que vem

Os itens contratados já começaram a ser instalados. Destaque para a balsa que já foi montada no lago do Parque Cachoeira para receber a árvore gigante. A expectativa da Secretaria de Meio Ambiente é que todo o trabalho seja concluído até semana que vem.

