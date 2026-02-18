Com as aulas iniciadas, muitos pais têm questionado a Secretaria Municipal de Educação (SMED) acerca das datas para entrega dos uniformes escolares para os alunos de escolas e Cmeis. A licitação foi feita no último bimestre do ano passado e a expectativa era de que a criançada já recebesse os kits no início deste ano letivo. Inclusive, em dezembro, a SMED chegou a convocar os pais para confirmar o tamanho das roupas de seus filhos. No entanto, como acontece em muitas compras públicas, o processo acabou atrasando.

Provas

Segundo a SMED, várias empresas participaram da licitação, sendo que a fase agora do certame é aquela em que as concorrentes precisam entregar amostras de uniformes para que seja verificada se ela atende ao padrão exigido em edital. O problema é que muitas dessas empresas simplesmente não entregaram a prova. Com isso, a definição de quem ficará responsável pelo fornecimento atrasou.

Final de março

Agora, a SMED trabalha com a expectativa de que até o final de março o processo esteja concluído e os uniformes entregues para os quase vinte mil alunos da rede municipal de ensino.

Material escolar

Outra licitação que atrasou, mas que também vai beneficiar os alunos da rede municipal de ensino ainda neste primeiro semestre é de fornecimento de kit de material escolar. As regras do certame foram publicadas esta semana e a abertura do edital acontece em 2 de março.

Cinco kits diferentes.

Ao todo, a Prefeitura vai investir até R$ 6,9 milhões na compra desses kits. São cinco tipos diferentes de conjuntos de materiais escolares: Bebê; Infantil I e II; Infantil III, IV e V; 1º, 2º e 3º anos; e 4º e 5º anos.

Bebê

A previsão é comprar 290 kits Bebê, ao custo de até R$ 289,32 cada. Ele será composto de 01 mochila escolar, 01 agenda personalizada, 01 colher infantil, 01 copo de transição infantil e 01 prato para refeição infantil.

Infantil I e II

Este kit é composto de 01 mochila escolar; 01 agenda personalizada; 01 apontador de lápis com depósito; 02 cadernos de desenho grande; 01 embalagem de cola em gel; 01 caixa de giz de cera; 02 caixas de lápis de cor 12 cores; 02 lápis preto jumbo; 02 caixas de massa para modelar; 100 folhas de papel sulfite A4; 01 pasta escolar tamanho ofício, 02 pincéis nº 12; 02 embalagens de tinta guache com 6 cores. Serão compradas 2.210 unidades, sendo que o valor máximo que a Prefeitura está disposta a pagar é de R$ 309,32.

Infantil III, IV e V

Já o kit Infantil III, IV e V foi orçado em R$ 346,65 cada. Serão comprados 5.653 unidades, sendo que cada um deles será composto de 01 mochila escolar; 01 agenda personalizada; 01 apontador de lápis com depósito; 01 borracha escolar grande; 02 cadernos de desenho grande; 02 embalagens de cola branca 150 gramas; 02 caixas de giz de cera; 02 caixas de lápis de cor 12 cores; 10 lápis preto HB; 02 caixas de massa para modelar; 100 folhas de papel sulfite A4; 01 pasta escolar tamanho ofício; 02 pincéis nº 12; 01 régua 30 cm; 01 tesoura escolar sem ponta; e 02 embalagens de tinta guache com 6 cores.

1º, 2º e 3º anos

Para os alunos dessas séries estão sendo comprados 6.845 kits ao custo de até R$ 373,40. Em cada um deles há 01 mochila escolar; 01 agenda personalizada; 01 apontador de lápis com depósito; 01 borracha escolar grande; 02 cadernos de desenho grande; 03 cadernos de brochura com linhas; 02 cadernos quadriculado; 02 embalagens de cola branca 150 gramas; 01 caixas de lápis de cor 12 cores; 10 lápis preto HB; 100 folhas de papel sulfite A4; 01 pasta escolar tamanho ofício; 01 régua 30 cm; e 01 tesoura escolar sem ponta.

4º e 5º anos

Já para a criançada que está no 4º e 5º ano o kit é composto de 01 mochila escolar; 01 agenda personalizada; 01 apontador de lápis com depósito; 01 borracha escolar grande; 02 cadernos de desenho grande; 05 cadernos de brochura com linhas; 02 cadernos quadriculado; 01 caixa de caneta hidrográfica; 03 canetas esferográfica azul ponta média; 03 canetas esferográfica preta ponta média; 02 embalagens de cola branca 150 gramas; 01 caixas de lápis de cor 12 cores; 10 lápis preto HB; 01 pasta escolar tamanho ofício;

01 régua 30 cm; e01 tesoura escolar sem ponta. A licitação prevê a compra de 4.081 unidades ao custo de até R$ 400,06.

Edição n.º 1502.