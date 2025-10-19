Falando em licitações, a que está sendo feita pela Secretaria de Meio Ambiente para contratação da empresa que ficará responsável pelo programa de castrações de cães e gatos do Município deve ter um desfecho na próxima semana.

Recursos

A licitação está sendo feita pelo portal compras.gov.br, plataforma que reúne as contratações feitas pela administração pública em todo o Brasil. A concorrência ainda não foi finalizada porque houve um recurso por parte de uma das empresas que participou da disputa.

Quase no final

Aberta no início de setembro, a licitação teve diversas empresas interessadas, sendo que a vencedora foi a Clínica Veterinária Mikosz Vet Ltda. Porém, a segunda colocada acabou não concordando com o resultado e recorreu. Agora é preciso aguardar os prazos de análise para que a contratação seja finalizada.

Quantidades.

Ao todo, nessa licitação, a Prefeitura está contratando 8.500 procedimentos cirúrgicos de castração de cães e gatos. No caso dos cães são 3.000 esterilizações de fêmeas e 2.000 de machos. Já no caso dos gatos são 2.000 fêmeas e 1.500 gatos. Se nada mais de anormal acontecer agora, teremos o primeiro mutirão de castração na primeira quinzena de novembro.

