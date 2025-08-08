Figuras muito comuns no dia a dia dos bairros, as lideranças comunitárias já não eram recebidas pelo chefe do Executivo municipal há mais de oito anos.

Essa realidade mudou esta semana com a primeira roda de conversas promovida pela Secretaria Municipal de Governo (SMOP) com representantes de associações de moradores. O encontro aconteceu no anfiteatro da Prefeitura na noite de segunda-feira, 4 de agosto.

Na oportunidade, o prefeito Gustavo Botogoski (PL) destacou que as portas de todas as secretarias estão abertas para as lideranças comunitárias. “Já determinei a todos os secretários municipais que, na medida do possível, atendam as legítimas demandas de vocês (lideranças comunitárias), pois sei muito bem que a dor do presidente da associação de moradores é a dor de cada pessoa que mora no bairro”, afirmou.

Gustavo ainda destacou que – dentro da estrutura da Secretaria de Governo – existe um braço específico para recepcionar as demandas das lideranças comunitárias. “Escolhi o Luiz Kalil, que todos vocês conhecem para ser essa ponte. Nem sempre eu vou poder recebê-los. Mas o Kalil está aqui para nos ajudar nisso”, acrescentou.

Também durante o encontro, Gustavo passou um panorama de como recebeu a Prefeitura e das dificuldades que a administração vem enfrentando até aqui. “Esse início foi muito complicado. Encontramos várias obras paralisadas e ainda estamos tendo problemas com algumas licitações de serviços contínuos que foram meio que deixadas em segundo plano após a eleição passada para nos prejudicar. Mas aos poucos estamos colocando a casa em ordem”, afirmou.

Por fim, Gustavo disse ainda que pretende estabelecer um cronograma de reuniões com lideranças comunitárias, de modo que eles o ajudem a administrar a cidade com sugestões e reclamações.

