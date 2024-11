NP: Limpando o trecho — Hissam leva os sofás do saguão da Prefeitura embora

Quem deu uma volta pelo saguão da Prefeitura nesta terça-feira, 19 de novembro, deve ter ficado com a sensação de que estava faltando algo. E essa sensação se deu porque – de fato – estava faltando algo. Os sofás!

Acontece que o prefeito Hissam Hussein Dehaini (União) decidiu “pegar de volta” os sofás que havia, digamos assim, doado ao Município quando assumiu a Prefeitura, isto em janeiro de 2017. Para quem não se lembra, antes de Hissam assumir o comando da Prefeitura havia no saguão um espelho d’água, onde ficavam alguns peixes. Posteriormente esse “lago” foi retirado e essa área ficou sendo utilizada apenas como de passagem e para montagem de exposições temporárias.

Ao assumir, Hissam não gostou daquele vazio e resolveu colocar ali alguns sofás, umas mesinhas e um enfeite de coruja. Ele trouxe todos os itens de sua casa e, embora não tenha formalizado o ato, muitos pensaram que ele estava doando a mobília ao Município. Até porque não existe na administração pública o instituto de “comodato enquanto eu for prefeito”.

Nesta semana, no entanto, oito anos depois, ele mandou que retirassem toda a mobília do saguão e a levassem pra sua casa. Também teria mandado retirar um sofá que havia no quarto andar e que seria de sua propriedade.

Edição n.º 1442.