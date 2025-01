NP: Mais secretarias ganham seus diretores gerais

O Diário Oficial do Município trouxe ao longo dos últimos dias mais nomes de escolhidos pelo prefeito Gustavo Botogoski (PL) para ocupar as vagas de diretores gerais das secretarias municipais. Entre os anunciados está o engenheiro Ewerton Francisco Stocco como diretor-geral da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP). Ele é servidor de carreira do Município.

Outro nome anunciado é de Clodoaldo Sizenando como diretor-geral da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT). A tendência, no entanto, é que ele não fique por muito tempo lotado nesse cargo. Como se sabe, futuramente, Clodoaldo deve assumir mesmo o comando da Secretaria Especial de Políticas Públicas. O prefeito deve editar decreto criando essa estrutura especial ao longo das próximas semanas.

Já para a diretoria geral da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAG) foi confirmada a nomeação de Nicelia do Rocio Vaz Torres. A Secretaria Municipal de Administração (SMAD) também já tem sua diretora geral confirmada. Trata-se de Cirlene da Cruz Ferreira da Silva. O número dois da Controladoria-Geral do Município também já é conhecido. O nomeado foi Ricardo Santos de Souza.

Edição n.º 1448.