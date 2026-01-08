A Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) retomou nesta primeira semana de janeiro as obras de fresagem e recape da Rua Manoel Ribas. Um primeiro trecho dela, a partir da rotatória do Maranhão sentido Centro, já havia recebido recape no final do ano passado. Agora os trabalhos vão seguir até a rotatória com a rua Santa Catarina, ainda em sentido Centro. Na sequência, será feita a fresagem e recape nesse mesmo trecho, só que no sentido bairro.

Edição n.º 1497.