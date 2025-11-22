Depois de alguns problemas na licitação, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) concluiu a compra e já está distribuindo ração para cães e gatos que estão sob o cuidado das protetoras independentes que atuam em Araucária.

31 protetoras

Segundo dados da SMMA, são 31 protetoras de animais independentes devidamente cadastradas no Município. Elas desempenham um papel crucial no acolhimento e oferta de lar temporário (LT) para cães e gatos em situação de vulnerabilidade.

Quase 900 pets

Na etapa inicial do programa de distribuição da ração serão entregues mais de duas toneladas de alimentos, beneficiando diretamente os 888 cães e gatos que estão sob a responsabilidade e cuidados das protetoras independentes cadastradas no Município.

Requisitos

Esse programa de distribuição de ração é voltado apenas as protetoras que estejam com seu cadastro vigente junto ao Município. A Secretaria de Meio Ambiente também fiscaliza rotineiramente os locais onde esses pets tem seu lar temporário. As protetoras também recebem apoio veterinário para todos os animais sob seus cuidados. Esse acompanhamento feito por profissional veterinário inclui esterilização e tratamento de doenças dos pets acolhidos, controlando a proliferação de enfermidades e garantindo que os animais estejam aptos para uma futura adoção responsável.

Atualização

Inclusive, no último mês, a Secretaria do Meio Ambiente realizou novos levantamentos detalhados junto às protetoras cadastradas. Essa atualização teve como foco a contagem precisa da quantidade de animais que estão sendo acolhidos em lares temporários, como cães e gatos, o que resultou nesse número de 888 animais.

Planejamento

Conforme a SMMA, esse levantamento é importante para o planejamento logístico da distribuição de ração. “Com o número atualizado de abrigados, a SMMA consegue mensurar a quantia de ração a ser destinada a cada protetora, otimizando o recurso público e garantindo que o suprimento seja suficiente para atender a demanda nutricional dos animais”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Tiago Mello.