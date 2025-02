NP: Mercado Livre deve gerar 1.100 empregos diretos em Araucária

Como previsão de inauguração para abril, o centro de distribuição que o Mercado Livre instalará em Araucária deve gerar 1.100 empregos diretos. A informação foi repassada pelos responsáveis pela obra durante audiência pública realizada na semana passada.

O centro de distribuição está sendo construído num terreno localizado as margens da Rua Ubirajara Sávio Torres, no Fazenda Velha. O acordo entre a responsável pelo empreendimento e o Mercado Livre foi feito na modelagem BTS (built to suit), em que a construção é feita de acordo com as especificações dadas pelo locatário. O período inicial de locação pela gigante de ecommerce é de 10 anos.

O barracão logístico terá 92.630,34 metros quadrados, divididos em dois pavimentos. A área de pátio supera os 100 mil metros quadrados. O centro de distribuição funcionará 24 horas por dia, em três turnos: 6h – 14h / 14h – 22h / 22h – 6h.

Quando estiver em pleno funcionamento, o centro de distribuição terá capacidade para 310 carros, 418 caminhões e 15 ônibus. Embora os empregos diretos estejam estimados em 1.100, a estimativa é a de que – com as oportunidades indiretas – esse número quadriplique.

Edição n.º 1452.